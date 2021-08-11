Симферополь и Севастополь 12 августа частично останется без электричества

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей электричества.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Рухадзе, 18, 24-48 (чет), 15, 25, 27/21, 31-55 (нечет);
ул. Генерала Родионова, 4-34 (чет), 38-54 (чет), 72, 13-27/21 (нечет);
ул. Голубца, 8-40 (чет), 9;
ул. Дацуна, 26-42 (чет), 31-47 (нечет);
ул. Хохлова, 14-26 (чет), 55-81 (нечет);
ул. Тюленина, 2-57;
ул. Симферопольская, 56;
ул. Громовой, 4-32 (чет), 1-23 (нечет);
ул. Шевцовой, 1-51;
ул. Народная, 69-71 (нечет);
ул. Туркенича, 2, 12-30 (чет), 1-17 (нечет);
объездная дорога Ялта-Евпатория, 4;
ул. Гастелло;
ул. Болгарская;
ул. Молдавская;
ул. Вишневая, 62-104;
ул. Куйбышева, 40А, 157-179 (нечет);
ул. Кечкеметская, 40-62(чет), 142-164(чет), 61/10, 69/155, 80/1;
ул. Лизы Чайкиной, 28-34(чет);
ул. Стрелковая, 70-116 (чет), 67-85 (нечет)
ул. Шалфейная, 58-118 (чет), 67-119 (нечет)
пер. Вишневый, 20-24 (чет), 1-23 (нечет)
ул. Радио, 12-18 (чет), 11, 13;
ул. Автомагистральная, 21-29 (нечет);
ул. Полевая, 24-64 (чет), 13-51 (нечет)
ул. Репина, 64, 66, 65-75 (нечет);
ул. Троллейбусная 16, 19;
пер. Садовый 8-14;
ул. Подводников, 16
СЕВАСТОПОЛЬ
с 7.30 до 16.30
ул. КСП Память Ленина 422, 426, 405, 421, 429, уч.2,уч.474,594,593,кад.49;
с. Родное: ул. Яны Дунья 1-5(нечет),14,18,22,24,17,19,23; ул. Новая жизнь 17,18; ул. Садовая 24-А,2-24(чет),1-31(нечет),50; ул. Умерова 2,3,4,5,6,7; ул. Новая 2-32(чет),19-А,1-33(нечет); ул. Сумская 2-42(чет),1-43(нечет); ул. Сахалина 2-10(чет),16,22,1-9(нечет),13,15; ул. Центральная 2-40(чет),1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8(чет),1-7(чет); ул. Школьная 8-30(чет),7-29(нечет).
с 11.00 до 17.00
с. Терновка, с. Родное
с 10.00 до 15.00
пер. Дачный с. Орлиное 2-б,2-А,4-8,7-а,5-7; ул. Зеленая с. Орлиное 4-10,20,1; ул. Крымская с. Орлиное 2-10,1-11; ул. Молодежная с. Орлиное 2-Ж/1,2-Ж/3,8-а,6-а,2-10,3; пер. Далекий с. Орлиное ; СТ «Нива» уч 93; ул. Тюкова с. Орлиное 1-А
с 9.00 до 17.00
пер. Калиновый с. Широкое 2-12(чет),16,1-5(нечет); пер. Ракитовый с. Широкое 2-4(чет),1-3(нечет); пер. Яблоневый с. Широкое 6,5-7(нечет); ул. Булгакова с. Широкое 2-48(чет),54-58(чет),19-31(нечет); ул. Булга-кова с. Широкое 56-А,56-Б,48-52(чет),62-110(чет),77-А,31-А,33-77(нечет)
с 11.00 до 15.00
ул. Руднева 1-А, 2-Б;
ул. Соловьева 1,10;
про. Товарный
с 8.00 до 17.00
ул. Громова 64
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