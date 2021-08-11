Симферополь и Севастополь 12 августа частично останется без электричества

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Рухадзе, 18, 24-48 (чет), 15, 25, 27/21, 31-55 (нечет);

ул. Генерала Родионова, 4-34 (чет), 38-54 (чет), 72, 13-27/21 (нечет);

ул. Голубца, 8-40 (чет), 9;

ул. Дацуна, 26-42 (чет), 31-47 (нечет);

ул. Хохлова, 14-26 (чет), 55-81 (нечет);

ул. Тюленина, 2-57;

ул. Симферопольская, 56;

ул. Громовой, 4-32 (чет), 1-23 (нечет);

ул. Шевцовой, 1-51;

ул. Народная, 69-71 (нечет);

ул. Туркенича, 2, 12-30 (чет), 1-17 (нечет);

объездная дорога Ялта-Евпатория, 4;

ул. Гастелло;

ул. Болгарская;

ул. Молдавская;

ул. Вишневая, 62-104;

ул. Куйбышева, 40А, 157-179 (нечет);

ул. Кечкеметская, 40-62(чет), 142-164(чет), 61/10, 69/155, 80/1;

ул. Лизы Чайкиной, 28-34(чет);

ул. Стрелковая, 70-116 (чет), 67-85 (нечет)

ул. Шалфейная, 58-118 (чет), 67-119 (нечет)

пер. Вишневый, 20-24 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Радио, 12-18 (чет), 11, 13;

ул. Автомагистральная, 21-29 (нечет);

ул. Полевая, 24-64 (чет), 13-51 (нечет)

ул. Репина, 64, 66, 65-75 (нечет);

ул. Троллейбусная 16, 19;

пер. Садовый 8-14;

ул. Подводников, 16

СЕВАСТОПОЛЬ

с 7.30 до 16.30

ул. КСП Память Ленина 422, 426, 405, 421, 429, уч.2,уч.474,594,593,кад.49;

с. Родное: ул. Яны Дунья 1-5(нечет),14,18,22,24,17,19,23; ул. Новая жизнь 17,18; ул. Садовая 24-А,2-24(чет),1-31(нечет),50; ул. Умерова 2,3,4,5,6,7; ул. Новая 2-32(чет),19-А,1-33(нечет); ул. Сумская 2-42(чет),1-43(нечет); ул. Сахалина 2-10(чет),16,22,1-9(нечет),13,15; ул. Центральная 2-40(чет),1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8(чет),1-7(чет); ул. Школьная 8-30(чет),7-29(нечет).

с 11.00 до 17.00

с. Терновка, с. Родное

с 10.00 до 15.00

пер. Дачный с. Орлиное 2-б,2-А,4-8,7-а,5-7; ул. Зеленая с. Орлиное 4-10,20,1; ул. Крымская с. Орлиное 2-10,1-11; ул. Молодежная с. Орлиное 2-Ж/1,2-Ж/3,8-а,6-а,2-10,3; пер. Далекий с. Орлиное ; СТ «Нива» уч 93; ул. Тюкова с. Орлиное 1-А

с 9.00 до 17.00

пер. Калиновый с. Широкое 2-12(чет),16,1-5(нечет); пер. Ракитовый с. Широкое 2-4(чет),1-3(нечет); пер. Яблоневый с. Широкое 6,5-7(нечет); ул. Булгакова с. Широкое 2-48(чет),54-58(чет),19-31(нечет); ул. Булга-кова с. Широкое 56-А,56-Б,48-52(чет),62-110(чет),77-А,31-А,33-77(нечет)

с 11.00 до 15.00

ул. Руднева 1-А, 2-Б;

ул. Соловьева 1,10;

про. Товарный

с 8.00 до 17.00

ул. Громова 64

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50