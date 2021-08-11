Почти 2,5 тысяч крымчан отправили обращения на прямую линию с главой РК

"Прямая линия" с участием главы республики пройдет уже завтра, 12 августа Фото: Архив "КП"

Центр управления регионом РК к настоящему моменту обработал 2 429 сообщений, поступивших на предстоящую «Прямую линию» Главы Республики Крым.

Как передает «Крым 24», наиболее популярными темами стали вопросы, касающиеся ЖКХ, социального обслуживания и защиты, состояния дорог, а также благоустройства и здравоохранения. Особую активность проявляли жители Симферополя, Ялты, Евпатории и Симферопольского района – именно из этих регионов поступило наибольшее количество обращений.

Напомним, что «прямая линия» пройдет 12 августа, начало – в 14.00. Прямой эфир будут вести «Крым 24», «Радио Крым» и Центр управления регионом РК в социальных сетях: ВК, ОК, Instagram (tsur82).

Тем, кто желает задать вопрос, необходимо отправить видео (записанное в горизонтальном формате), голосовое или текстовое сообщение в мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram по номеру +7 (978) 639-90-81. На этот же номер можно позвонить и рассказать о своей проблеме. Оставить вопрос возможно также через чат-бота в Telegram: t.me/Vopros_glaveRK_bot или отправить сообщение на электронный адрес: cur82@yandex.ru

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50