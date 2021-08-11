Путин наградил крымского боксера медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Глеба Бакши встретили в аэропорту Симферополя Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Президент РФ Владимир Путин наградил крымского боксера Глеба Бакши медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

- Наградить Бакши Глеба Сергеевича – спортсмена-инструктора главной сборной команды Российской Федерации по боксу Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, - сказано в документе.

Боксер удостоился государственной награды «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость, целеустремленность», проявленные на Олимпийских играх.

Напомним, крымчанин стал бронзовым призером игр, одолев двух противников из Гаити и США. Но позже он не смог справиться со спортсменом из Бразилии Эбертом Соузе. Накануне Глеба Бакши встретили в аэропорту Симферополя. Он рассказал журналистам о выступлениях на Олимпиаде.

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