В Крыму пресекли незаконную добычу полезных ископаемых

На автомобильную и специальную технику фирмы наложен арест. Фото: пресс-служба Минприроды РК

В Симферопольском районе специалисты Минприроды РК выявили факт незаконной добычи полезных ископаемых местным предприятием, сообщили в пресс-службе министерства.

Предприятие занималось рекультивацией старого карьера в селе Передовое, а также без законных на то оснований вело добычу твердых полезных ископаемых. Руководители фирмы привлечены к административной ответственности.

- Чтобы пресечь незаконную добычу недр, инспекторами Минприроды Крыма, в качестве обеспечительной меры при производстве по делу об административном правонарушении, наложен арест на автомобильную и специальную технику, находящуюся в карьере, – говорится в сообщении.

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