В Сакском районе Крыма в результате ДТП пострадали 4 человека

В результате ДТП пострадали 4 человека. Фото: пресс-служба МВД по РК.

В Сакском районе Крыма произошла авария с участием трех автомобилей, сообщили в МВД по республике. В результате ДТП пострадали четыре человека.

- Вчера, 11 августа, в селе Орехово водитель рейсового автобуса «ПАЗ», двигаясь со стороны города Саки в направлении Симферополя, допустил столкновение с автомобилем Ford Transit, который двигался попутно и осуществлял левый поворот. После столкновения Ford Transit выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковым Renault Logan, – говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла в 13.40. Травмы получили водитель, пассажир автомобиля Ford Transit и два пассажира Renault Logan, один из которых – 6-летний ребенок. Всех пострадавших доставили в медучреждение. Сотрудники МВД изучают детали произошедшего. К ликвидации последствий ДТП было привлечено 11 человек и четыре единицы техники.

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