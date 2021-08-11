В Евпатории продолжат реконструкцию набережной, приостановленную из-за уголовного дела

Завершение работ на набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории запланировали на 2022 год Фото: Архив "КП"

Крымские власти до конца текущего месяца заключат новый контракт на реконструкцию набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории, сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, курирующий исполнение Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Новый подрядчик возобновит работы на объекте, приостановленные после возбуждения уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей.

- Буквально 6 августа мы получили положительное заключение федеральной экспертизы о том, что откорректированный проект соответствует всем действующим нормам. Стоимость объекта у нас превышает 1 миллиард рублей. На текущий момент начата процедура выбора единого поставщика. Я думаю, что в течение двух недель будет заключен государственный контракт и мы увидим уже движение на строительной площадке набережной Терешковой, – сказал Кабанов.

Напомним, что в январе 2020 года реконструкцию центральной набережной Евпатории стоимостью около 770 миллионов рублей приостановили после выявления Федеральным казначейством грубых нарушений. Бывшему подрядчику предъявили ряд судебных исков. Расследование уголовного дела продолжается.

Уточняется, что после расторжения контракта проект набережной был изменен. Добавлен ряд работ, связанных с гидротехническими сооружениями и благоустройством территории. По словам Евгения Кабанова, после завершения ремонта, который запланирован на 2022 год, набережная будет одной из лучших республике.

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