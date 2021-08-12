Фото: ГУ МЧС по РК

Движение из Симферополя в Ялту возобновлено, сообщили в главном управлении МЧС по Крыму.

Напомним, что в 20.30 11 августа в районе села Краснолесье из-за ливней произошел перелив искусственного водоема, и вода текла по дороге.

- Сегодня ночью перелив прекратился, вода сошла естественным путем. Движение по трассе Симферополь-Ялта возобновлено, - уточнили в ГУ МЧС по РК.

По данным спасателей, были подтоплены четыре домовладения и 19 придомовых территорий. Ночью были проведены работы по откачке воды, сейчас началась просушка подвальных и подтопленных помещений.

Людей эвакуировали из подтопленных помещений, их разместили в гостиницы «Надежда» в селе Перевальное. Сейчас там находится шесть человек, включая ребенка.

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