В Крыму задержали трех фальшивомонетчиков

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В Крыму задержали троих граждан, которых подозревают в сбыте фальшивых пятитысячных купюр.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, один инцидент случился в начале июля. Оперативники установили фальшивые купюры, которые практически не отличить от оригинала без спецоборудования. Позже полицейские задержали фальшивомонетчика. Он тщательно скрывал внешность и неоднократно сбывал фальшивые купюры, покупая недорогие продукты питания. Естественно, сдачу ему выдавали настоящими деньгами.

- Несмотря на попытки конспирации подозреваемый был задержан с поличным во время очередного сбыта поддельной купюры, - рассказали в МВД по РК.

Кроме того, у задержанного при личном досмотре нашли четыре поддельных пятитысячных банкноты, а также несколько свертков с наркотическим веществом. Мужчина сообщил правоохранителям, что купил фальшивые купюры на одном из интернет-сайтов и решил незаконно подзаработать.

По фактам сбыта поддельных денег и незаконного хранения наркотиков возбуждены уголовные дела. Симферопольца посадили под домашний арест.

Два случая с фальшивомоментчиками произошло в Евпатории. В разных районах города мужчины расплатились поддельными деньгами. Один из них покупал дорогостоящий гаджет, а второй расплатился липовой купюрой в продуктовом магазине. Один из них тоже купил подделки в интернете. Оба мужчины признали вину, против них возбуждены уголовные дела.

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