Школьная ярмарка в Симферополе будет работать до 3 сентября

В Симферополе до 3 сентября будет работать школьная ярмарка Фото: Архив "КП"

Ежегодная школьная ярмарка начала работать в сквере имени Тренева крымской столицы 31 июля, сообщила заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Юлия Кимбург. Она будет открыта до 3 сентября.

- На территории школьной ярмарки функционирует 100 торговых объектов. В ассортименте представлены все товары, которые необходимы симферопольским школьникам: одежда и обувь, канцелярские принадлежности, учебная литература, а также развивающие игры по доступным для потребителей ценам, – сообщила Кимбург.

Она уточнила, что реализуемая продукция, прежде всего, крымского производства. У всех участников ярмарки есть все необходимые документы, подтверждающее качество товаров. Кроме того, при проведении ярмарки соблюдаются все противоковидные меры.

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