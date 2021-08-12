В результате тройного ДТП в Саках пострадали два человека

Двоих пострадавших доставили в больницу. Фото: Александр Овдиенко/Facebook

В Саках на западе Крыма произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате два человека пострадали, сообщили пресс-службе республиканского главка МВД. Уточняется, что инцидент произошел в четверг утром на улице Симферопольской.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Dacia Logan проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем Nissan, который двигался в направлении Симферополя. После чего Nissan столкнулся с Renault Logan, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобилей Renault и Nissan, – говорится в сообщении.

Тех, кому требовалась медпомощь, доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего. По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

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