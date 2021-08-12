Часть Симферополя и пригорода на день останется без воды

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В Симферополе и Симферопольском районе в полночь 13 августа будет ограничено водоснабжение в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения.

- В связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения по адресу: ВОС СГУ (Тарабукина, 1а) с 00-00 13.08.21 будет ограничено водоснабжение по адресам: микра-рн Марьино (ул.Беспалова, ул.Гончарова, ул.Ломоносова, ул.Генерала Родионова, ул.Лескова, ул.Радищева, пр-т Вернадского, ул.Рылеева, ул.Пирогова, ул.Мира, ул.Б.Хохлова, ул.С.Перовской, Ялтинское Шоссе, ул.и пер.Щаденко, ул. и пер.Морской, ул.Лазурная, ул.Родниковая и т.д) , прилегающие улицы и переулки, а так же с.Заречное, с. Лозовое, с. Андрусово, с.Пионерское, Доброе, с.Кирпичное, - сказано на официальном сайте госпредприятия «Вода Крыма».

Помимо этого, 13 августа до 17.00 будет отключено водоснабжение в керченском поселке Аджимушкай.

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