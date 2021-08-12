Матерясь и угрожая ножом: пьяный мужчина в Евпатории приставал к детям

Правоохранители пресекли действия нарушителя Фото: Архив "КП"

В Евпатории мужчина приставал к детям на игровой площадке, угрожая ножом и нецензурно выражаясь, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. Правоохранителей вызвали местные жители, которые стали очевидцами происходящего.

- Незамедлительно прибыв по адресу, сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который находился в состоянии опьянения вблизи от детской площадки, вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью, – говорится в сообщении.

Увидев стражей порядка, мужчина выкинул «металлический предмет, конструктивно схожий с ножом». На просьбы прекратить хулиганить он никак не реагировал, поэтому росгвардейцы применили физическую силу. Задержанного передали сотрудникам отдела уголовного розыска МВД по Евпатории.

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