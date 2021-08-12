В Крыму ближайшие два дня ожидаются сильные ливни

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение Фото: Архив "КП"

В ближайшие два дня Крым продолжит заливать дождями, сообщили в пресс-службе МЧС. Погода на полуострове продолжает ухудшаться.

- В течение суток 13 августа и ночью 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквал до 20-25 метров в секунду, – говорится в сообщении.

В связи с непогодой лучше временно отложить походы в лес, горы и к морю.

Ранее сообщалось, на Крымском полуострове 12 августа ожидаются дожди, грозы и тепло до +28 градусов. На полуострове в силе штормовое предупреждение.

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