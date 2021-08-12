Ленточку торжественно перерезал Константин Бахарев Фото: Архив "КП"

В Ленинском районе Крыма открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Они были построены в селах Глазовка и Нижнезаморское в рамках реализации ведомственной федеральной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

Торжественно открыл новые ФАПы депутат Государственной Думы от Крыма Константин Бахарев. По его словам, строительство каждого пункта составляет больше 14 миллионов рублей.

Так выглядит новый ФАП

В медпунктах есть современное оборудование, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты. Также предусмотрены помещения для персонала и хранения лекарств. Штат медработников в новых ФАПах уже набран. Кроме того, в период пандемии коронавируса в медпунктах будут делать прививки от коронавируса.

- В текущем году планируем открыть такие же медицинские пункты в Батальном, Белинском, Луговом, Новоотрадном и врачебную амбулаторию в Калиновке. Это позволит повысить качество оказания первичной медико-санитарной помощи и её доступность для жителей самого большого района Крыма, - отметил Константин Бахарев.

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