Крымчане могут компенсировать затраты на школьную форму через «Госуслуги»

У крымчан есть возможность вернуть деньги, потраченные на школьную форму Фото: Архив "КП"

У жителей Крыма есть возможность компенсировать затраты на приобретение школьной формы через портал «Госуслуги», сообщил министр внутренней политики, информации и связи Михаил Афанасьев.

Для получения услуги необходимо перейти по ссылке, авторизоваться и нажать кнопку «Получить услугу». Родители заполняют форму заявления и отправляют его. Уточняется, что органы соцзащиты принимают решение в течение 15 дней.

Ранее сообщалось, что школьная ярмарка в Симферополе будет работать до 3 сентября. Функционируют 100 торговых объектов.

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