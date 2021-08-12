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Общество12 августа 2021 14:47

В крымском селе Красногорка 4 дома остаются затопленными

Подготовлены автобусы для возможной эвакуации людей
Елизавета КВАЧКОВА
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Количество затопленных домов в селе Красногорка сократилось с 25 до 4

Количество затопленных домов в селе Красногорка сократилось с 25 до 4

Фото: Анна КИРИЕНКО

Число подтопленных домовладений в селе Красногорка Ленинского района Крыма сократилось с 25 до 4, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. Также подтопленными остаются 12 придомовых территорий.

Для возможной эвакуации населения подготовлено пять автобусов и шесть пунктов временного размещения.

Напомним, что подтопление жилых домов из-за ливней началось в Красногорке сегодня утром. Также из-за осадков было ограничено движение по «Тавриде», сейчас оно восстановлено (осуществляется по одной полосе в каждом направлении). На проблемных участках продолжают трудиться 85 человек, используя 15 единиц спецтехники.

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