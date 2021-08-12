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Общество12 августа 2021 15:08

Движение на трассе «Таврида» восстановлено в полном объеме

Из-за обильных осадков проезд был временно недоступен
Елизавета КВАЧКОВА
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Ранее движение по дороге было недоступно из-за обильных осадков. Фото: Инцидент Крым и Севастополь/Telegram

Ранее движение по дороге было недоступно из-за обильных осадков. Фото: Инцидент Крым и Севастополь/Telegram

Движение на трассе «Таврида» (километр 54 – километр 55) полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань». Проезд полностью открыт к 13.00.

Ранее от развязки в районе села Красногорка до села Луговое Ленинского района Крыма движение на трассе было полностью перекрыто. Из-за обильного ливня водители были вынуждены объезжать через село Ильичево. Позже проезд был открыт по одной полосе в каждом направлении.

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