Погода в Крыму на 13 августа: дожди, грозы и тепло до +28

Существует опасность формирования селевых потоков в окрестностях Феодосии. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 августа на Крымском полуострове, как и положено в пятницу 13-ого, хозяйничает ненастье: в силе штормовое предупреждение, на востоке синоптики обещают очень сильные дожди, грозы и крупный град. Реки станут полноводнее. В Феодосии и Судаке есть опасность формирования селевых потоков. Одним словом – чертова дюжина.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Скорость северного ветра 10-15 м/с. Днем тепло до +28°.

На Южном берегу Крыма в Ялте, как информирует gismeteo.ru, воздух прогреется до +22…25°, скорость северного ветра 2-17 м/с. Ясно.

В Евпатории днем до +26°, скорость северного ветра до 7-11 м/с. Ясно, без осадков.

В Керчи всего + 22°. Скорость северо-восточного ветра до 15 м/с. Пасмурно, ливень, гроза.

Температура воды в Черном море +25…27°.

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