Где в Симферополе и Севастополе 13 августа отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с электричеством.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Первомайская, 53/16-75 (нечет);

ул. Беспалова, 106-110 (чет), 43/1, 43а;

ул. Гончарова, 24/35;

ул. Ломоносова, 48/2-72 (чет), 35/24-69 (нечет);

ул. Днепровская, 30-82 (чет), 29-85 (нечет)

ул. Табачная, 2-16 (чет), 1-9 (нечет)

ул. Иртышская, 1-9; ул. Обская, 10, 12;

ул. Инам 16-28 (чет), 13-33 (нечет)

ул. Грибная, 22-34;

ул. Акъ-Кая, 15-33(нечет);

ул. Абдуль Тейфук 2-16 (чет), 1-11 (нечет)

ул. Звездная, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);

ул. Аванградная 36-40/18 (чет), 35, 37;

ул. Гастелло 4-38 (чет);

ул. Молодежная, 112-156 (чет), 113-159 (нечет);

ул. Радио 26/31-40 (чет), 25/29-35 (нечет);

Луговое - СТ «Луч»

Каменский массив – садовые товарищества: «Автотранспортник», «Медик», «Садко»-ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

СЕВАСТОПОЛЬ

с 7.30 до 16.30

ул. Генерала Острякова 36;

ул. Хрусталева 7,9,11;

ул. КСП Память Ленина 422, 426, 405, 421, 429, уч.2, уч.474,594,593, кад.49;

с. Родное: ул. Яны Дунья 1-5(нечет),14,18,22,24,17,19,23; ул. Новая жизнь 17,18; ул. Садовая 24-А,2-24(чет),1-31(нечет),50; ул. Умерова 2,3,4,5,6,7; ул. Новая 2-32(чет),19-А,1-33(нечет); ул. Сумская 2-42(чет),1-43(нечет); ул. Сахалина 2-10(чет),16,22,1-9(нечет),13,15; ул. Центральная 2-40(чет),1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8(чет),1-7(чет); ул. Школьная 8-30(чет),7-29(нечет)

с 9.00 до 17.00

ул. Короленко 2; 14,18-22;

ул Лобанова 21-27;

ул. Макаренко 10-22,11-23;

пер. Макаренко 2-10;

ул. Нины Ониловой 30-50;

ул. Супруна 8-А,10-А,14-А,10-Б,4,8,12-18

с 10.00 до 13.00

с. Солнечное

с 8.30 до 14.00

пр. Генерала Острякова 244; 248-А

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