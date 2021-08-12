Заповедные участки в Крыму возвращают в судебном порядке

Вокруг многих крымских заповедников вопреки требованиям закона нет охранной зоны Фото: Архив "КП"

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Крыма в разные годы потеряли массу земельных участков. Например, часть Казантипского заповедника была вырезана и отдана под добычу нефти и сельхозугодья. Такие участки активно предлагаются к продаже в Интернете. Проблема заключается в том, что эти сельхозземли были организованы незаконно, их нужно передать обратно заповеднику.

Как пишет Крымская газета, сейчас рассматривается уже более 150 дел в судах по земельным участкам и строениям, которые расположены на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Также проверяют все площадки, где предлагается к продаже крымская земля, в том числе участки, находящиеся на территории заповедников.

- Мы разместим их перечень на нашем официальном сайте на следующей неделе. Чтобы люди, которые покупают землю в Крыму, могли проверить, не находится ли она на территории заповедника, – цитирует СМИ директора объединенной дирекции крымских заповедников ФГБУ «Заповедный Крым» Андрея Бородина.

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