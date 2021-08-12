Сергей Аксенов наградил крымского боксера Глеба Бакши медалью

Олимпийского призера наградили медалью «За доблестный труд». Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Республики Крым Сергей Аксенов наградил бронзового призера Олимпийских игр в Токио - боксера Глеба Бакши медалью «За доблестный труд» и вручил ему сертификат на 1 миллион рублей, а его тернеру – часы и сертификат на 500 тысяч рублей.

- Отдельная благодарность тренеру Глеба – Ивану Николаевичу Карандееву, вложившему много сил и умений в нашего бойца. Признателен родителям Глеба за воспитание достойного крымчанина, а самому спортсмену желаю достижения новых вершин, – цитирует Крым24 Аксенова.

Крымский боксер завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио 5 августа. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Ранее сообщалось, что олимпийский призер Глеб Бакши вернулся в Симферополь с «бронзой». Он поделился впечатлениями от соревнований.

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