Лавров: «Запад не признает российский Крым в угоду Украине»

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Страны запада не признают, что Крым является российским регионом, в угоду Украине. Такое мнение журналистам выразил глава МД РФ Сергей Лавров.

- Они осознают, что Крым российский. Исключительно для того, чтобы выводить нас из равновесия, пытаются подыгрывать откровенно расистским, неонацистским действиям нынешнего киевского режима, – сообщил Лавров.

Также глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в 2014 году те, кто захватил власть в Киеве, предлагали изгнать русских из Крыма.

- Тогда это казалось пещерным менталитетом, но пару недель назад президент Зеленский повторил то же самое: «Если ты русский – уезжай к себе на родину», - напомнил Сергей Лавров.

По его словам, западные партнеры вынуждены прятать свое полное осознание реальности за «стремлением подыграть пещерным инстинктам нынешней украинской власти». Таким образом, уверен министр, они загоняют себя в угол, откуда «будет очень трудно выползать».

Напомним, Сергей Лавров 12 августа выступил на площадке фестиваля «Таврида» под Судаком перед молодыми деятелями искусства.

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