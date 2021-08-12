В Крыму будет возбуждено 50 уголовных дел по незаконным недостроям

В ближайшее время будут возбуждены несколько десятков уголовных дел по недостроям на территории Крыма Фото: Анна КИРИЕНКО

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил национализировать принадлежащие иностранцам недостроенные здания на территории республики.

Как пишет КИА, сейчас порядка 250 объектов, расположенных на территории Ялты, Алушты и других регионов РК, находятся под пристальным вниманием генпрокуратуры РФ. Большая часть этих строений принадлежит иностранным гражданам.

- Необходимо принять решение об их национализации, передаче их республике, ну а республика чтобы их в дальнейшем выставила на торги: и деньги с одной стороны получить в бюджет, и решить вопрос самостроев. Это еще не конкретное решение, это мое предложение, – приводит СМИ слова Аксенова.

Он уточнил, что к сентябрю в отношении таких строений ожидается возбуждение около 50 уголовных дел. На данный момент местные власти и прокуратура выясняют, кому принадлежат незаконно возведенные объекты, и что с ними делать.

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