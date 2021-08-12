МЧС: У восточного побережья Крыма ожидаются волны до двух метров

Отдых у восточного побережья Крыма в ближайшие сутки лучше не планировать
Фото: Архив "КП"
У восточного побережья Крыма в ближайшие сутки ожидаются волны высотой до двух метров, сообщили в ГУ МЧС по РК. На полуострове действует штормовое предупреждение.
- В течение суток 13 августа по Керченскому проливу, на Черном море в районе Феодосия-Анапа и по западной половине Азовского моря ожидается усиление северного ветра 12-17 метров в секунду, высота волн 1,3-2 метров, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на территории Крымской республики ближайшие два дня ожидаются сильные ливни. В восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквал до 20-25 метров в секунду.
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