На строительство ветки для аэроэкспресса к аэропорту Крыма потратят 4,5 миллиарда рублей

Проект строительства поддержан Министерством транспорта РФ Фото: Архив "КП"

Продление железнодорожной ветки до аэропорта Симферополя обойдется в 4,5 миллиарда рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время «прямой линии» с крымчанами 12 августа.

Финансы на создание инфраструктуры для запуска аэроэкспресса заложены в федеральном бюджете в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития РК и города Севастополя. Работы планируют завершить до конца 2025 года. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование реализации проекта.

Ранее сообщалось, что в Алуште и Симферополе появятся новые водохранилища. Резервуары будут рассчитаны на 8 и 15 миллионов кубометров воды.

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