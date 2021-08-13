Аксенов прокомментировал драку в центре Симферополя с участием гостей из кавказских республик

Глава Крыма призвал представителей всех национальностей и вероисповеданий уважать друг друга. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал скандальную драку в центре Симферополя, которая произошла между крымчанами и жителями Чечни.

- Все мы имеем паспорт гражданина России и соответственно одинаково отвечаем перед законом. Понятно, что есть ментальность определенная у жителей северокавказских республик, свой уклад. Однако я прошу всех помнить: у себя дома вы так себя бы вели ? – цитирует Крым24 слова главы республики.

По его словам, он давно дружит с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, и знает, «как он наказывает за недостойное поведение». Аксенов обратил внимание на явно хамское отношение участников драки к стражам порядка, которые пытались успокоить разгоряченных мужчин.

- То, как вели себя… угрозы правоохранителям, пистолет там достану, мол, попробуй достань, хватали за форменную одежду... Я позвонил министру внутренних дел, спросил: почему не применили все спецсредства, почему все участники драки не валялись сразу мордой на земле – вне зависимости от национальности, – приводит СМИ слова главы РК.

Руководитель Крыма напомнил, что у преступника нет национальности, нарушитель закона должен ответить за свои действия. Он обратил внимание на то, что у правоохранителей достаточно сил и возможностей, оставлять подобное безнаказанным никто не собирается. Он поручил полиции реагировать жестко.

- Если в любом городе кто-то в неположенное время исполняет свои национальные танцы, мешает отдыхающим, ко всем применять меры ответственности. Еще раз: вели бы вы себя так дома? Да им бы старейшины самим накостыляли, – цитирует издание слова Аксенова.

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