Депутат Госдумы пообещал помочь в решении проблем жителей Сакского района

Фото: Михаил Шеремет/Facebook

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет посетил с рабочим визитом Сакский район.

- Рабочую поездку начал с села Столбовое. Приятно удивил сельский объект «создание и обустройство зоны отдыха», выполненный в рамках мероприятий по комплексному развитию и благоустройству сельских территорий, - заявил Шеремет. - Почувствовал себя как на набережной «курортного города» - великолепные детские площадки, молодежные спортивные площадки, качели-диваны, гамаки и многое другое.

По его словам, самые проблемные вопросы, стоящие перед жителями села Столбовое, это ремонт дорог, водоснабжение, отсутствие ФАПа, а также организация транспортного сообщения. Подобные проблемы существуют и в Вересаево, Кольцово, Лесновке.

- Совместно с руководством района, а также сельских поселений обсудили пути решения проблемных вопросов. Принятые обращения депутатскими запросами будут направлены в соответствующие инстанции, - заключил депутат.

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