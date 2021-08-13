Крымские политологи подытожили процесс выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 2021 года

За последние годы в РФ и в Крыму увеличивается конкурентность между партиями на выборах Фото: Архив "КП"

Крымские политологи подвели итог процессу выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 2021 года. Круглый стол на эту тему состоялся в Министерстве внутренней политики, информации и связи РК. Среди участников были известные политологи, члены Общественной палаты РК и ученые-социологи.

Как пишет Крымская газета, в 3 избирательных округах Крымской Республики зарегистрировано 11 кандидатов. Среднее количество выдвинутых кандидатов по одномандатным округам и спискам от партий в 2021 году составило 420 человек в возрасте от 26 до 69 лет. За последние несколько лет в России и в Крыму увеличивается конкурентность между партиями на выборах разного уровня.

- На явку избирателей в Крыму по-прежнему сильно влияет социально-политический драйв от 2014 года. Высока патриотическая настроенность крымчан и поддержка правящей власти, – цитирует СМИ советника председателя Общественной палаты РК, политолога Денис Батурин.

Стоит отметить, что в республике голосующих всегда на 10 процентов больше, чем в России, и на 4-5 процентов выше, чем в Севастополе. Показательным итогом выборов должны стать явка избирателей и схема присутствия в парламенте тех или иных политических сил.

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