Погода в Крыму на 14 августа: переменная облачность и тепло до +29

Температура воды в Черном море +24…26°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, на востоке синоптики обещают очень сильные дожди.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Скорость северного ветра до 14 м/с. Днем тепло до + 26…28°.

На Южном берегу Крыма в Ялте, как информирует gismeteo.ru, столбик термометра дотянется всего лишь до +20…26°, южный ветер будет разгуливать со скоростью 2-10 м/с. Ясно.

В Евпатории днем +21…26°, скорость северного ветра 5-10 м/с. Ясно, без осадков.

В Керчи +20…23°. Скорость северо-западного ветра 7-11 м/с. Переменная облачность, дождь и гроза.

Температура воды в Черном море +24…26°.

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