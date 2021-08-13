На Крымском мосту восстановлено движение после ДТП

Сегодня на трассе "Таврида" произошла серьезная авария, в результате проезд был частично недоступен. Фото: Крымский мост/Вконтакте

Движение на трассе «Таврида» полностью восстановлено после аварии, которая произошла на автодороге сегодня утром, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань». Уточняется, что продолжительность ограничений не превысила четырех часов.

- Движение автотранспорта на 158 километре трассы А-290 открыто и осуществляется по двум полосам, – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на трассе «Таврида» произошла авария, что привело к большой пробке на дороге.

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