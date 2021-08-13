В Керчи росгвардейцы эвакуировали первых пострадавших

В городе непростая обстановка в связи с ухудшением погодных условий. Фото: пресс-служба администрации Керчи/Вконтакте

В Керчи, на которую обрушились сильные ливни, начали эвакуировать людей, оказавшихся в зоне подтопления, сообщили в пресс-службе местной администрации. Спасали горожан сотрудники Росгвардии.

- Эвакуированы первые 10 керчан, они размещены на Войкова, 30. (Керченский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи). Решается вопрос об их расселении в гостиницы, – говорится в сообщении.

Сейчас в городе готовы к приему пострадавших 26 пунктов временного размещения, количество мест рассчитано на 8 410 человек.

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