Ситуация с аномальными осадками в Керчи и Ленинском районе на контроле, – власти

По словам главы Крыма, ситуация в регионе не критическая. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов постоянно контролирует ситуацию в Керчи и Ленинском районе, связанную с аномальными осадками. По его словам, Председатель Правительства РК Юрий Михайлович Гоцанюк каждый час докладывает о складывающейся обстановке.

- Принимаются меры для ликвидации последствий подтоплений, критических проблем нет. Надеюсь, что повторения событий июня-июля не будет, но мы готовы к любым вариантам. Привлечены дополнительные силы и средства, техники и людей достаточно, – сообщил Аксенов.

Он также выразил уверенность, что со всеми проблемами, вызванными непогодой, удастся справиться.

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