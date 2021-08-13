В Керчи раскупили весь хлеб в магазинах из-за потопа

Из-за потопа многие жители Керчи остались без хлеба Фото: Юлия МАРКИНА

В керченских магазинах к обеду пятницы раскупили весь хлеб. На полках в продуктовых отделах практически не осталось даже булочек. Продавцы отмечают повышенный спрос на хлеб из-за потопа. При этом в некоторые магазины утром хлеб вообще не привезли, рассказали продавцы. В связи с этим в городе поползли слухи о поломке на хлебозаводе. Однако эту информацию опровергли в администрации Керчи.

- Керченский хлебокомбинат работает в штатном режиме, - отметили в пресс-службе администрации.

Аналогичная ситуация наблюдалась после первого потопа в Керчи 17 июня. Тогда многие магазины также остались без хлеба, большая часть города была отрезана от электроснабжения.

По состоянию на вечер пятницы 13 августа в Керчи из зоны подтопления на территории Вокзального шоссе эвакуировано 10 человек, в том числе 4 ребенка. Продолжаются работы по углублению русла реки Мелек-Чесме, чтобы она могла пропустить в море большой объем воды.

Дожди в Керчи начались накануне. Первым удар стихии принял на себя район оптового рынка, на который хлынули потоки воды с переполнившейся реки Восточный Булганак. В результате выхода из берегов другой реки – Катерлез - затопленным оказался стадион им. 50-летия Октября в центре Керчи. В зоне подтопления оказалось 40 домов.

Власти города назвали ситуацию «тревожной, но контролируемой».

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