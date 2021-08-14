В Опукском заповеднике ливни размыли дороги и тропы

Опукский заповедник из-за ливней закрыли для посещения. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"/Вконтакте

Ливни размыли дороги и залили тропы в Опукском природном заповеднике. Как сообщает администрация ФГБУ «Заповедный Крым», в связи с погодными условиями посещение заповедника временно приостановлено.

- Сейчас дождь продолжается, инспекторы следят за состоянием территории. Эколого-просветительские маршруты Опукского заповедника откроются, как только станут безопасными и комфортными для посещения, - сообщили в заповеднике.

В заповеднике размыло дороги и тропы. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"/Вконтакте

Отмечается, что туристы смогут вернуть денежные средства, потраченные на пропуск в заповедник, которым они не смогли воспользоваться из-за погодных явлений.

Администрация заповедника сообщила, что туристы смогут вернуть деньги за неиспользованный пропуск. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"/Вконтакте

В результате дождей, которые обрушились на Крым, затопленными оказались территории Ленинского района и центральные улицы Керчи. Из-за паводка вышли из берегов реки Восточный Булганак и Катерлез. Потоками воды затопило оптовый рынок и центральный стадион в Керчи. В зоне подтопления оказались около 40 домов. Были эвакуированы 10 человек, в том числе четверо детей.

Дожди в Крыму прогнозируют и 14 августа. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"/Вконтакте

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50