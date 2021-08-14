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Происшествия14 августа 2021 9:06

В Крыму спасли туриста с горы Чатыр-Кая

ЧП случилось в Бахчисарайском районе
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Пострадавшего на носилках доставили к машине скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Пострадавшего на носилках доставили к машине скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Крымские спасатели получили тревожный сигнал о том, что на горе Чатыр-Кая (село Соколиное Бахчисарайский район нужна помощь туристу.

- Мужчина травмировал ногу и не может дальше самостоятельно передвигаться, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Когда сотрудники чрезвычайного ведомства прибыла на место ЧП и нашли пострадавшего, то незамедлительно оказали ему доврачебную помощь, а потом уложили на носилки и донесли к карете скорой помощи, где и передали на попечение медикам.

Пострадавшего затем доставили в учреждение здравоохранения.

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