В Крыму за сутки выявили 389 заболевших коронавирусом

В Крыму актуален масочный режим.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Глава РК Сергей Аксенов разместил на соцсети статистку ковида за минувшие сутки.
Всего в регионе зафиксировали 389 случаев новой коронавирусной инфекции.
Причем 343 заболевших, почувствовав недомогания, сами обратились к врачам, 45 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за границы.
Домой из «красных зон» больниц выписали 271 выздоровевших, за все время пандемии медики смогли спасти жизни 54 232 мужчинам и женщинам.
В Крыму, чтобы уменьшить шансы грозной хвори, уже второй год действует масочный режим и некоторые ограничения для мест массового пребывания людей.
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