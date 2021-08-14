Автобусы поехали по обычной схеме: Вода ушла с центра Керчи

Подтопление на улице Самойленко ликвидировано. Фото: kerch.rk.gov.ru

На сайте администрации города Керчи появилась свежая позитивная новость.

- По улице Самойленко возобновлено движение общественного транспорта. Подтопление улицы практически ликвидировано, маршруты работают по обычной схеме движения, - сообщает пресс-служба.

Речь идет о маршрутах № 41 «ГУП КМЗ - Аршинцево», № 19 «ЗЖБИ - МКСК», № 2 «З-д Стеклотарный - ул. Пушкина», № 40 «ГУП КМЗ - Ульяновых», № 7 «Автовокзал - 450 квартал» и № 23 «Автовокзал - Моррыбпорт».

Правда электротранспорт, то есть троллейбусы, стоят на приколе.

- До нормализации погоды, - отметили в мэрии.

Как только небо прояснится, «рогатые» покинут депо и отправятся на городские улицы.

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