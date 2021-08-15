Погода в Крыму на 15 августа: дожди и тепло до +28

На полуострове переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 августа на Крымском полуострове не очень солнечный уик-энд.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 7-12 м/с. Тепло до + 27…29°.
В Ялте, как информирует gismeteo.ru, не очень жарко, всего +25°, скорость северо-западного ветра 2-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории днем +21…22°, скорость северо-восточного ветра 4-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Керчи +19…22°. Скорость северо-западного ветра 7-15 м/с. Облачно, дождь.
Температура воды в Черном море +24…26°.
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