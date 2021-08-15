Циклон продолжит бушевать в Крыму, но уже не так сильно

В Крыму снова прогнозируют осадки. Фото: пресс-служба Администрации Керчи

Циклон, который обрушился на южные регионы России, продолжит действовать в Крыму, но уже не так сильно. Об этом на совещании по вопросам ликвидации последствий подтоплений и пожаров с участием президента доложил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

- По данным Росгидромета циклон продолжит оказывать свое воздействие на восточные районы Республики Крым и западные районы Краснодарского края, но осадки уже не будут такими сильными – где-то 70–80 миллиметров, - сказал Зиничев.

По информации МЧС, в Крыму в районе городов Керчь и Феодосия в результате обильных дождей произошло подтопление 107 жилых домов и 217 приусадебных участков, было нарушено движение на федеральной трассе «Таврида». Сейчас дома освобождаются от воды, движение по трассе восстановлено.

На территории Крыма продолжает действовать режим ЧС, объявленный после первого потопа 17 июня. По информации главы республики Сергея Аксенова, в целом на полуострове за это время в результате ливней пострадали 43 населенных пункта в пяти муниципальных образованиях, подтоплено 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. Повреждено 30 мостов и 72 километра дорог. В общей сложности пострадавшими признано 4082 человека.

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