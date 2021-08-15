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Общество15 августа 2021 10:57

В Крыму за сутки коронавирусом заболели 387 человек

Часть из них ранее контактировали с заболевшими
Юлия МАРКИНАЮлия МАРКИНА
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Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

За 14 августа в Крыму зарегистрировано еще 387 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, по его информации, 320 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, 66 ранее контактировали с заболевшими, 1 случай завозной из-за границы.

За сутки лаборатории республики обследовали на коронавирус 4326 человек. Выписаны с выздоровлением 196 человек, выздоровевших за весь период – 54 428 человек.

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