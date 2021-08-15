Депутат Рады заявил, что украинцы не полюбят Россию, даже если Киеву «передадут» Крым и Кубань

Депутат от Рады считает, что украинцы и дальше будут ненавидеть Россию. Фото: wikiway

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала News One заявил, что часть украинцев не изменила бы своего негативного отношения к России, даже если бы Москва передала Киеву Крым и Кубань. По его словам, часть украинского общества выступает против примирения двух стран.

- На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам вернут Крым, еще и Кубань подарят, они все равно будут ее ненавидеть, — сказал Волошин.

По мнению депутата, агрессивное отношение к России особенно характерно для жителей западной Украины. При этом такой настрой свойственен и части украинской политической элиты, в числе которых, по словам Волошина,глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По мнению парламентария, эти люди полагают, что Украина сможет решить многие проблемы при вступлении в Евросоюз и НАТО.

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