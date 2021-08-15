ГИБДД в Крыму начала ловить нарушителей с помощью дронов

Бороться с нарушителями на крымских дорогах ГИБДД начала с помощью дронов. Фото: скрин из видео/пресс-служба МВД по РК/Вконтакте

Сотрудники ГИБДД в Крыму стали использовать беспилотные летательные аппараты в борьбе с водителями-нарушителями. Как отмечают в пресс-службе МВД республики, что во время курортного сезона на дорогах полуострова увеличилось количество транспорта, а, следовательно, и возросло число аварийных ситуаций. Дроны позволяют отследить ситуацию на дороге в условиях заторов и пробок.

-Сегодня на автодороге Симферополь-Евпатория впервые при использовании дрона фиксируются такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения и движение по обочине, – рассказал командир отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД МВД ПО Республике Крым Виталий Варижук.

Как отмечают в ГИБДД, дрон фиксирует нарушение ПДД, марку, модель и регистрационный знак автомобиля. Инспектор ГИБДД знакомит водителя с нарушением на специальных мониторах, после чего составляет административный материал.

Дрон фиксирует нарушение с воздуха, а инспектор ГИБДД составляет протокол. Фото: скрин из видео/пресс-служба МВД по РК/Вконтакте

Аппаратно-программный комплекс «Шмель», который имеет возможность фиксации до пяти полос движения транспортных средств, с распознаванием госзнака и выявлением транспортных средств в розыске, разработало и внедрило научно-производственное предприятие «МВС».

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