В Керчи возобновили движение транспорта возле затопленного стадиона

В результате сильных дождей 12 августа в Керчи снова оказались затопленными центральные улицы. Фото: Архив КП.

В Керчи возобновилось движение транспорта по улице, которая проходит вдоль стадиона им. 50-летия Октября. Сегодня здесь велись работы по откачке воды, затопившей спортивную арену. На время работ движение транспорта было приостановлено, в городе не ходили троллейбусы, маршрутки были пущены в объезд.

По заверению временно исполняющего обязанности главы администрации Керчи Святослава Брусакова, ситуация в городе «стабильная». К работам по ликвидации последствий наводнения привлечены коммунальные службы, силы Росгвардии, Минобороны и МЧС.

- Уже проведена работа по составлению актов по нанесению ущерба жителям частных жилых домов. Сейчас идут работы по ликвидации последствий, которые оставила непогода. Осушаются дворы, помещения от ила песка и мусора. Учитывая, что погода нам благоприятствует, я думаю, что мы до сегодняшнего вечера наведем максимально возможный порядок, чтобы люди смогли жить в свих домах,- сказал Брусаков.

Ранее сообщалось, что за сутки на территории двух населенных пунктов в Керчи и Ленинском районе произошло подтопление 12 частных домовладений и 26 придомовых территории.

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