Погода в Крыму на 16 августа: штормовое предупреждение и тепло до +29

Температура воды в Черном море +23…26°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение. Синоптики обещают в восточных районах ливни, грозы и град.

- В Симферополе переменная облачность. Утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +27…29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Днем северо-западный ветер до 12 м/с. Воздух прогреется до 28…30°.

В городе счастья Ялте, если верить gismeteo.ru, днем тепло до +25…27°, юго-западный ветер разгонится до 14 м/с. Дождь, гроза.

В Евпатория столбик термометра поднимется до +21…27°, скорость северного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Керчи днем +20…24°. Скорость северо-западного ветра 4-7 м/с. Облачно, дождь и гроза.

Температура воды в Черном море +23…26°.

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