Некоторые улицы Алушты и Симферополя остались без воды 16 августа

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

На некоторых улицах Алушты, Симферополя и Красногвардейского района 16 августа нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

В Алуште до 16.00 краны будут сухими на улице Ялтинская , улице Виноградная и по переулку Зеленый.

В Красногвардейском районе до 18.00 водоснабжение ограничено в селе Новосельцы на улице 8 Марта. До 00.00 краны будут сухими в селе Пятихатка.

В Симферополе до 14.00 воды не будет по таким адресам: улица Ковыльная, улица Запрудная, улица Межевая, улица Б.Куна 35, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также в крымской столице до 17.00 водоснабжение ограничено по адресам: улица Труда, улица и переулок Щаденко, переулок Яблоневый, улица и переулок Родниковый, улица Брестская , Ялтинское Шоссе (частично, а также на прилегающих улицах и переулках).

Кроме того, в Симферополе до 00.00 краны будут сухими на улице Артиллерийская, улице Петровская, а также на прилегающих улицах и переулках.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водных сетях.

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