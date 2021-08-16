Крымский бренд косметики расширяет франчайзинговую сеть на материке и продвигает местный продукт

"Крымская Роза" расширяет сеть фирменных магазинов в России

В течение полугода фирменные магазины бренда «Крымская Роза» появились в Подмосковье, Ярославле, Севастополе, Чебоксарах. В ближайшее время география расширится на Ростов-на-Дону, Калининград, Балашиху и другие города в разных уголках страны.

Как отмечает вице-премьер Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико, сегодня общий тренд на натуральную продукцию повышает спрос на крымские товары.

- Один из крупнейших и успешных производителей косметики комбинат «Крымская Роза» открывает уже пятый магазин по франшизе на материковой части России. Это свидетельствует о том, что предприниматели выбирают проверенные временем бизнес-модели с высокой узнаваемостью и спросом. Считаю, что дальнейшая работа по развитию сети даст возможность использовать популярность крымского бренда для привлечения новой целевой аудитории и расширения географии продаж, - говорит Ирина Кивико.

По словам гендиректора компании «Крымская Роза» Ивана Гладуна, сегодня «Крымская Роза» готова предложить предпринимателям России не только выгодные цены на оптовые закупки, но и полностью упакованный и проверенный бизнес-процесс. С правом на использование легендарного торгового знака будущие обладатели франшизы получают сильного партнера и поддержку на всех этапах запуска и ведения бизнеса.

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