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Экономика16 августа 2021 14:06

В Крыму прошли первые профессиональные состязания ветеринарных фельдшеров

Победитель примет участие во всероссийском конкурсе
Елизавета КВАЧКОВА
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Профессия ветеринарного фельдшера востребована на территории Крыма

Профессия ветеринарного фельдшера востребована на территории Крыма

Фото: Архив "КП"

В Крыму впервые было проведено профессиональное состязание среди ветеринарных фельдшеров. По результатам конкурса победителем стал специалист ГБУ РК «Ялтинский городской ВЛПЦ» Андрей Мальцев, который в сентябре отправится на всероссийский конкурс в Самарскую область.

Как пишет Крымская газета, в соревновании принимали участие шесть специалистов, они проходили тесты и демонстрировали практические навыки. По планам, состязание среди ветеринарных фельдшеров теперь станет традиционным в Крыму.

- Эксперты оценивали и приемы обращения с животным, и умение пользоваться инструментами, и знание нормативов. Учитывалось и время проведения манипуляций: если бы результаты участников были равны, решающее значение имела бы скорость. Как отмечают специалисты, чтобы все быстро и правильно сделать, нужно нарабатывать технику годами. Однако свои силы испытали и молодые фельдшеры, – цитирует СМИ заместителя председателя Госкомитета по ветеринарии РК Энвера Умерова.

Профессия ветеринара важна на территории Крымского полуострова, тем более, специалистов данного профиля не хватает. Цель профессионального конкурса – показать, насколько важен труд ветеринаров, которые сейчас очень востребованы в регионе.

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