Черноморский флот РФ поможет медикам Абхазии в борьбе с коронавирусом

Военные ЧФ РФ помогут медикам Абхазии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции Фото: Архив "КП"

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса ЧФ РФ помогут медикам Абхазии сдержать распространение COVID-19. Соответствующее решение было принято Минобороны РФ Сергеем Шойгу по просьбе руководства республики.

Как пишет ForPost, сейчас военные выдвинулись из Севастополя в Абхазию. На штатной технике они совершают марш протяженностью более 800 километров в район выполнения поставленных задач. По прибытии специалисты вместе с медиками оценят объем предстоящих работ и начнут дезинфекцию социально значимых объектов.

- В составе сводного отряда задействовано порядка 30 специалистов и 10 спецавтомобилей, в том числе авторазливочные станции АРС-14М, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1, – цитирует СМИ пресс-службу ЧФ.

Уточняется, что это не первый случай сотрудничества военнослужащих ЧФ с абхазскими врачами в общем деле борьбы с коронавирусом (в апреле и октябре 2020 года отряд РХБ также помогал населению республики в борьбе с инфекцией).

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