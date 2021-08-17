Погода в Крыму на 17 августа: дожди и тепло до +29

На полуострове щедрый на фрукты и ягоды август. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение. Синоптики обещают в восточных районах ливни, грозы и град.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура днем +27…29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем по улицам города-героя со скоростью 5-10 м/с. будет разгуливать южный ветер. Днем термометр покажет + 27…29°.

На Южном берегу Крыма, как информирует gismeteo.ru, днем тепло до +23…27°, юго-восточный разгонится до 1-7 м/с. Малооблачно. Небольшой дождь, гроза.

В Евпатории столбик термометра поднимется до +22…26°, скорость северного ветра 1-7 м/с. Переменная облачность.

В Керчи днем +20…26°. Скорость северо-западного ветра до 8 м/с. Малооблачно, небольшой дождь и гроза.

Феодосия порадует теплом до +25°. Юго-восточный ветер 2-7 м/с. Малооблачно, небольшой дождь и гроза.

Температура воды в Черном море +23…26°.

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