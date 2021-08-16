Пьяный житель Ялты дал ложное сообщение о минировании предприятия

Нарушителя задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде Фото: Елена ЛЕЛЮК

Стражи порядка в курортной столице Крыма задержали подозреваемого в заведомо ложном заявлении об акте терроризма, сообщили в УМВД РФ по Ялте. Была проведена тщательная проверка территории предприятия, где, по словам заявителя, находилось взрывное устройство.

- На единый номер системы вызова экстренных служб Ялты поступило сообщение об угрозе безопасности граждан на одном из муниципальных предприятий. Для немедленного реагирования по указанному адресу были направлены наряды из числа оперативных групп ОВД, ориентированы представители иных служб, задействована спецтехника, – говорится в сообщении.

Уточняется, что представляющих угрозу предметов не обнаружено. По подозрению в преступлении задержан 47-летний местный житель. Выяснилось, что звонок был хулиганским, сам нарушитель был в нетрезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит 5 лет тюрьмы.

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